Erfolg für Antifaschisten

Der Inlandsgeheimdienst in Bayern führt die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) nicht länger offiziell als »linksextremistische« Vereinigung. In dem am Montag veröffentlichten Jahresbericht des Landesamtes für Verfassungsschutz findet sich keine Erwähnung der VVN-BdA, weder in der üblichen Auflistung des Personenpotentials noch mit einem Kurzbericht.

Allerdings ließe sich aus einer Passage zum Thema Antifaschismus indirekt ein Verweis auf die VVN-BdA herauslesen. Demnach würden »insbesondere aus der kommunistischen...