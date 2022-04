Vielfalt statt Artensterben

Die Menschheit am Scheideweg

Viele Arten sind ausgestorben – auch Menschenarten –, und viele hat der Homo sapiens ausgerottet. Diese Tragödien sind bekannt, hier werden nun einmal Initiativen und Menschen vorgestellt, die den Erhalt von Tier- und Pflanzenarten zum Ziel haben – so wie der brasilianische Fotograf und Aktivist Sebastião Salgado. In Tansanias Nationalpark Serengeti schließlich wird viel versucht, um das Spitzmaulnashorn zu schützen. Die Unterart des Westafrikanischen Spitzmaulnashorns ist in freier Wildbahn bereits ausgestorben. TAN/BRA/CHN 2021.

Arte, 20.15 Uhr

Starsky & Hutch

Ziemlich witziges Remake der 70er-Serie: Der stets korrekte Dave Starsky und Ken »Hutch« Hutchinson, ein undisziplinierter Sonnyboy, sind Polizisten, wie sie gegensätzlicher nicht sein könnten. Mit Ben Stiller, Owen Wilson und ...