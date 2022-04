Zum Inhalt dieser Ausgabe | Grenzen der Liebe Ein Männerleben mit den Red Hot Chili Peppers und ihrem neuen Album »Unlimited Love« Georg Hoppe Im Dezember 2019 bedankten sich die Red Hot Chili Peppers auf Insta­gram in knapper Form bei ihrem Gitarristen Josh Klinghoffer. Er hatte die Band bereits seit längerer Zeit begleitet und war nach dem Weggang von John Frusciante 2009 deren Leadgitarrist geworden. Sie liebten und respektierten ihn, aber ihre Wege würden sich nun trennen. Gleichzeitig wurde »with great excitement and full hearts« verkündet, Frusciante komme zurück. Das Ganze sah aus wie eine Todesanzeige, war wohl mit Klinghoffer nicht abgesprochen und wurde viel diskutiert. Aber doch schienen sich alle – auch Klinghoffer selbst, ein respektabler Musiker und bescheidener Mensch – der Gewissheit beugen zu müssen: Der »richtige« Gitarrist der Peppers, die wahre Liebe, ist Frusciante. Seit dem 1. April gibt es nun das neue Album »Unlimited Love«, das erste Album mit Frusciante seit »Stadium Arcadium« (2006). Ich hole es mir am Erscheinungstag. So wie früher (es gibt nur noch ganz wenige CDs im ...

