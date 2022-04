Manchmal kommen die Anekdoten dem Titel der Kolumne sehr nahe. Zum Beispiel die Geschichte von Gerhard, der eines Tages in unsere WG einzog. Der Arztsohn studierte Germanistik, konnte aber nicht mehr zur Uni gehen, weil er menschenscheu geworden war. In unserer Wohnung nahm seine Sozialangst noch zu. Er schlief viel, frühstückte erst, wenn alle aus dem Haus waren, und war bald nur noch nachts auf. Wir sahen ihn kaum. Er tat uns leid, aber dann passierte folgendes: Eine Mitbewohnerin hatte sich während der »Berlinale« ein Ticket gekauft, konnte aber nicht hingehen. Sie legte die Kinokarte morgens auf den Küchentisch, mit einem Zettel: »Lieber Gerhard, bitte guck Dir diesen chinesischen Film über den Abriss eines alten Stahlwerks in der Mandschurei an. Er ist sehr lang. Nur wenige Leute werden ihn sehen. Du tätest mir einen Gefallen.«

Gerhard sah sich den Film an. Im Dunkeln störten ihn die Zuschauer nicht. Von da an ging er immer öfter ins Kino, meist in di...