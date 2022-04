Zum Inhalt dieser Ausgabe | Krieger auf Shoppingtour Bundeswehr will offenbar insolventen Standort der MV-Werften in Rostock-Warnemünde übernehmen Felix Jota Mit voller Brieftasche ist gut auf Schnäppchenjagd gehen. Die Aussicht auf 100 Milliarden Euro Sondervermögen und zusätzliche Milliarden aus dem regulären Haushalt haben im Verteidigungsministerium Begehrlichkeiten geweckt – die Bundeswehr geht auf Shoppingtour. Aktuell hat die Marine offenbar ein Auge auf ein Objekt geworfen, das günstig zu haben sein dürfte: der Rostocker Standort der insolventen Unternehmensgruppe MV-Werften. Die zum Tourismuskonzern Genting Hongkong gehörende Gruppe mit weiteren Standorten etwa in Stralsund und Wismar baute bisher Kreuzfahrtschiffe. Bis der Kreuzfahrtmarkt im Frühjahr 2020 bei Beginn der Coronakrise einbrach und nach dem Boom im Januar 2022 in die Insolvenz gehen musste. Der Spiegel zitierte am vergangenen Mittwoch aus einem vertraulichen Schreiben von Vizeadmiral Carsten Stawitzki, Leiter der Rüstungsabteilung im Ministerium. Darin heißt es, die Insolvenz der MV-Werften biete der Bundeswehr die »einmalige Gelegenheit,...

Artikel-Länge: 3647 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen