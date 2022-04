»Me too«-Krise in Die Linke

Die Vorwürfe wiegen schwer. Jetzt sollen Köpfen rollen, wird gefordert. In der Partei Die Linke soll es auf Landesebene mehrfach zu sexueller Belästigung, Nötigung und Gewalt gekommen sein. Über mutmaßliche Fälle im hessischen Landesverband hatte der Spiegel am Freitag abend online berichtet. Demnach existieren Dokumente, die Hinweise auf »mutmaßliche Grenzüberschreitungen, Machtmissbrauch und eine toxische Machokultur« liefern würden, darunter Chatverläufe, Fotos, E-Mails und eidesstattliche Versicherungen von Betroffenen. Die Bundessprecherin der Linksjugend, Sarah Dubiel, sprach am Sonntag auf Anfrage der Deutschen Presseagentur von mehr als 20 weiteren Betroffenen aus mehreren Landesverbänden.

Die Linke in Hessen hatte nach Angaben des geschäftsführenden Landesvorstands ab Ende November 2021 Kenntnis von den Vorwürfen. Man habe seitdem begonnen, diese »auf allen Ebenen aufzuarbeiten«, wie die Landesspitze noch am Freitag mitteilte. Zur nächsten Sit...