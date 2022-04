Aus Dover nach Ruanda

Großbritannien macht Ernst: »Illegal« ins Land gelangte Asylsuchende werden künftig nach Ruanda abgeschoben. Ein entsprechendes Abkommen mit dem ostafrikanischen Land gaben der britische Premierminister Boris Johnson und die Regierung in Kigali am Donnerstag bekannt. Jeder Schutzsuchende, der »illegal« nach Großbritannien gelange, »kann nun nach Ruanda umgesiedelt werden«, sagte Johnson in einer Rede nahe der südenglischen Hafenstadt Dover. Ruanda habe die Kapazitäten, »Zehntausende Menschen in den kommenden Jahren« aufzunehmen. Johnson bezeichnete Ruanda als »eines der sichersten Länder der Welt«, das globale Anerkennung dafür genieße, Einwanderer »willkommen zu heißen und zu integrieren«.

Johnson verkündete zudem, dass künftig statt der Grenzbehörde die Marine die Aufgabe übernimmt, Flüchtlingsboote im Ärmelkanal abzufangen. Ziel sei es, ...