Selbstvermarkter des Tages: Elon Musk

Das machen Jungs halt so. Auf Klo schmökern, hartnäckig lang. Schlüpfriges, Sportliches, bisweilen beides pa­rallel. Elon Musk macht auf dem Abort noch was. Bevorzugt twittern, sagt er jedenfalls freizügig. Dabei kommt, man ahnt es, viel Scheiße raus. Quatsch in jedem Falle, das etwa: »i♥️u.« Ein vom Erfinder tonnenschwerer Elektromobile abgesetzter Tweet, Donnerstag zehn Minuten vor Mitternacht (MEZ).

Kurz zuvor twitterte der Dauer­twitterer, den Kurznachrichtendienst übernehmen zu wollen. Per feindlichem Akt. Musk bot allen Twitter-Aktionären an, ihre Anteile an ih...