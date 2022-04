Gegründet 1947 Sa. / So., 16. / 17. April 2022, Nr. 89

Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Es muss Druck ausgeübt werden« Kolumbiens »Wahrheitskommission« stellt Ende Juni Abschlussbericht vor. Ein Gespräch mit Lucía González Interview: Frederic Schnatterer Seit der Unterzeichnung des Friedensabkommens zwischen der damaligen kolumbianischen Regierung und der Guerillaorganisation FARC-EP sind fast sechs Jahre vergangen. Wie nah ist Kolumbien dem Frieden heute? Im Moment ist die Situation sehr ernst. Nach der Unterzeichnung des Abkommens gab es eine kurze Zeit, in der die Zahl der Tötungsdelikte, der Entführungen und ganz allgemein der Opfer drastisch zurückging. Doch die jetzige Regierung weigert sich, grundlegende Punkte der Vereinbarung umzusetzen: die Landreform, die politische Partizipation, die Kontrolle des Drogenhandels. Sie verachtet das Friedensabkommen von Havanna, sie kümmert sich nicht um die ländlichen Gebiete und die Bauern und kriminalisiert sozialen Protest. Sie arbeiten bei der »Kommission für die Aufklärung der Wahrheit, das Zusammenleben und die Nichtwiederholung«. Was verbirgt sich hinter dem Namen? Wir sind eine staatliche Einrichtung, allerdings nicht abhängig von der Regierung. Das ermögli...

