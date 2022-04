Frieren für den Krieg

Bürgerliche Politiker lügen, wenn sie den Mund aufmachen. Die Staatssekretärin im Arbeitsministerium, Kerstin Griese, kündigte am Mittwoch die zum 1. Juli turnusmäßig fällig werdende Rentenerhöhung als die größte seit Jahrzehnten an. Zwar musste die Beamtin aus dem SPD-geführten Ministerium einräumen, dass die Inflation von im März gemessenen 7,5 Prozent die Anhebung der Altersbezüge in Höhe von 5,25 Prozent im Westen und 6,12 Prozent im Osten zunichte mache. Doch die Regierung lasse niemanden im Stich. Das kürzlich auf den Weg gebrachte »Entlastungspaket« sehe schließlich ein Maßnahmenbündel an Hilfen vor – von wegen: Berechnungen der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung zufolge gleichen die Staatshilfen nicht mal zehn Prozent der derzeitigen Energiepreissteigerungen für Rentnerinnen und Ren...