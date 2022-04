Abstimmung und Hysterie

In etwas weniger als zwei Monaten werden in Italien in 982 Kommunen, darunter 26 Provinzhauptstädte und vier Regionalhauptstädte (Catan­zaro, Genua, L’Aquila, Palermo), neue Gemeinderäte und Bürgermeister gewählt. In der Hysterie der Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine war das im Land bislang fast untergegangen – nun bringen sich die Parteien langsam in Stellung. Denn obwohl es nur um etwa sechs Millionen der insgesamt 43,2 Millionen Wähler geht, wird die Abstimmung als Test für die im Frühjahr 2023 anstehenden Parlamentswahlen betrachtet.

2017 siegten in 20 der Provinzhauptstädte Kandidaten der faschistischen Allianz – Forza Italia (FI) von Expremier Silivo Berlusconi, Lega von Matteo Salvini und Brüder Italiens (FdI) von Georgia Meloni. Aber inzwischen hat der sozialdemokratische Partito Democratico (PD) zugelegt und in Rom, Mailand, Neapel und Bologna – teilweise mit der Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) – gewonnen. Nach Wählerumfragen ist der Zusp...