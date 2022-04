Zum Inhalt dieser Ausgabe | Inseln des Faschismus Antifaschistisches Infoblatt mit Schwerpunkt zu »rechten Siedlungsträumen« Marc Bebenroth Die Versuche von Faschisten, sich durch Siedlungsprojekte eigene Rückzugsräume zu schaffen, reißen nicht ab. Sie sind daher auch immer wieder Gegenstand antifaschistischer Publikationen. Solche Bestrebungen würden zuletzt »konkreter realisiert werden«, erscheint es der Redaktion des Antifaschistischen Infoblatts (AIB), wie sie im Editorial der vorliegenden Ausgabe Nummer 134 schreibt. Den »rechten Siedlungsträumen« ist das Titelthema gewidmet. Dabei zeichne sich »das Bild verschiedener Inseln für verschiedene Zielgruppen« ab. Gemeinsame Strategien oder koordiniertes Vorgehen sei nicht erkennbar, so die AIB-Redaktion, »und wäre vermutlich auch schwer realisierbar«. Die ideologische Ansprache potentieller Siedlerfamilien betont, wie das von Timo Büchner beleuchtete »Netzwerk Landraum« beispielhaft zeigt, häufig die Abgrenzung vom Leben in der Stadt – als Chiffre für die Moderne – und die Hinwendung zum völkisch verklärten Landleben, gern auch gepaart mit Eso...

Artikel-Länge: 3540 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen