Zum Inhalt dieser Ausgabe | Maßnahme wider Willen Vor 90 Jahren verbot die Regierung Brüning die SA. Die Anordnung wurde indes kaum durchgesetzt und heizte den braunen Terror nur an Manfred Weißbecker Immer wieder wird seit dem 30. Januar 1933 gefragt, ob und wie und von wem die Zerschlagung der Weimarer Republik hätte verhindert werden können. Denn in der Tat, es gab keinen unaufhaltsamen Weg in Diktatur und Krieg. Allerdings: Es blieben die vorhandenen Möglichkeiten zu gering genutzt, wobei nicht zuletzt die politischen Entscheidungen Regierender sowie bewusstes Fehlverhalten des Staatsschutzes gegen den damaligen Rechtsradikalismus eine Rolle gespielt haben. Das 1922 beschlossene Gesetz zum Schutz der Republik – erzwungen von Massen, die lautstark gegen die Ermordung des Außenministers Walther Rathenau protestierten, und von bürgerlichen Politikern, die klar erkannten, dass der »Feind rechts« steht – erlaubte, jene Organisationen zu verbieten, die sich gegen die »verfassungsmäßige republikanische Staatsform« richten würden. Zudem waren Maßnahmen gegen deren Druckerzeugnisse und Versammlungen vorgesehen. Angewandt wurde es vor allem gegen links, jedo...

Artikel-Länge: 21171 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen