Wischnewski, Eggerth, Panitz

Im Fernsehen der sechziger bis zu den achtziger Jahren besonders beliebt war ein aus Masuren stammender Schauspieler, der am Karfreitag 100 Jahre alt geworden wäre. Neben Leichtgewichtigem spielte Siegfried Wischnewski unter anderem 1962 in Wolfgang Staudtes Verfilmung der »Dreigroschenoper« einen der Bettler und hatte zehn Jahre später eine Hauptrolle in der Fallada-Adaption »Bauern, Bonzen und Bomben« des Brecht-Schülers Egon Monk. Seinen Durchbruch beim breiten Publikum brachte ihm jedoch 1966 der Inspektor in dem Durbridge-Mehrteiler »Melissa«, einem »Straßenfeger« jener Jahre. Mit 50 Jahren stand er in der Serie »Privatdetektiv Frank Kross« im Mittelpunkt, verkörperte verschiedene Rollen bei »Derrick« und »Tatort« und errang von 1985 bis 1988 besondere Beliebtheit als Tierarzt in der ZDF-Serie »Ein Heim für Tiere«, bei der er ausstieg, nachdem er sich bei einem Sturz von eine...