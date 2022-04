Millionen stürzen in Armut

Mehr als eine Viertelmilliarde Menschen könnten in diesem Jahr in extreme Armut stürzen. Davor warnt die Hilfsorganisation Oxfam in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht. Gründe dafür seien die anhaltende Coronapandemie, die zunehmende globale Ungleichheit und die drastischen Preissteigerungen bei Lebensmitteln, die aktuell durch den Ukraine-Krieg verstärkt werden. Der Oxfam-Bericht »First Crisis, then Catastrophe«, der vor der in der kommenden Woche startenden Frühjahrstagung von Weltbank und IWF und dem G20-Finanzministertreffen in Washington vorgestellt wurde, prognostiziert, dass bis Ende 2022 insgesamt 860 Millionen Menschen in extremer Armut leben könnten und damit weniger als 1,90 US-Dollar (1,75 Euro) pro Tag zur Verfügung haben.

Nach Berechnungen der Weltbank werden durch die Pandemie und die zunehmende Ungleichheit in diesem Jahr 198 Millionen Menschen unter diese Schwelle fallen. Oxfam schätzt, dass allein durch die weltweit steigenden Nahr...