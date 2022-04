Re: Hass, Liebe, Heimat. Glückssuche auf jüdisch

Wohin, wenn es da, wo man ist, nicht gut ist? Ein junges jüdisches Pärchen wandert aus Polen aus – und geht nach Israel, um dort das Glück zu suchen. Zwei Israelis wiederum finden sich mitten in Berlin wieder, nicht nur auf der Suche nach einer neuen Heimat, sondern auch nach den besten Falafeln jenseits von Jaffa. First world problems? Vielleicht. Aber die Vision, nach dem individuellen Glück suchen zu dürfen, hat sich als ideologisch unschlagbar erwiesen, stärker als alle vernunftbetonten anderen, in denen das Ich in einer Gemeinschaftsidee aufgehen soll. D 2022.

Arte, 19.40 Uhr

Eine Geschichte des Antisemitismus

Vier Teile hintereinander, hier geht es los: von der ersten Welle antijüdischer Gewalt im antiken Alexandria über das Goldene Zeitalter von Al-Andalus auf der Iberischen Halbinsel und dem Massaker von Granada Ende des Jahres 1066 bis zu d...