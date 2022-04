Was zuvor geschah …

Wir dokumentieren an dieser Stelle mit freundlicher Genehmigung des Referenten und unter Weglassung eines Gutteils der Fußnoten einen Auszug aus der schriftlichen Fassung eines Vortrags, den Lühr Henken am 5. April auf einer Veranstaltung der Hellen Panke (Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin) gehalten hat. (jW)

Russland griff am 24. Februar ohne Vorwarnung die Ukraine an. Dieser Überfall auf den Nachbarn hat überrascht, nachdem Russland zuvor ständig behauptet hatte, seine Truppenzusammenführung – von 150.000 Soldaten war zuletzt die Rede – nahe der ukrainischen Grenze diene lediglich Übungszwecken, ein Angriff sei nicht geplant. Allein dieser Wortbruch löst große Ängste und Verunsicherungen über die Glaubwürdigkeit Russlands aus. Das ohnehin schwache Vertrauen scheint gänzlich zerrüttet. Die zuvor angekündigten Sanktionen sind immens. Russland nimmt sie auf sich, was eine langfristige Schädigung der Wirtschaft zur Folge hat. Inzwischen sind die von Russland a...