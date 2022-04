Notas de Cuba: Menschensilos und die Zehen der Revolution

Laues Wetter auf der Isla de la Juventud. Nachts verkühlt man sich schnell. Wir besuchen das Presidio Modelo, den Modellknast: Lange Zufahrt zum Hauptverwaltungsgebäude im überformt-klassizistisch-romanischen Kolonialstil, links und rechts davon Wärterwohnhäuser, alles cremegelb. Dahinter Silos für Menschen. Panoptiken mit 465 winzigen Zellen für je zwei Inhaftierte. Zwischen 1926 und 1931 unter Gerardo Machado errichtet, während des Zweiten Weltkriegs zur Internierung deutsch- und japanischstämmiger US-Amerikaner genutzt. Nach dem Sturm auf die Moncada-Kaserne 1953 landeten viele der überlebenden Aufständischen da. Auch Fidel und Raúl Castro. Fidel, der größte Kubaner aller Zeiten (1,91 Meter), hätte nicht auf die Pritschen gepasst, ohne dass die Füße durch das Gitter geguckt hätten. Er hätte mit den Zehen Zeichen zur Revolte geben können. Also wurden Fidel und Co. in einem Hinterhaus, dem Hospital, untergebracht. Auf den Fotos zu ihrem Haftantritt sehen...