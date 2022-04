Karrierefrau des Tages: Marina Owsjannikowa

Es ist jetzt vier Wochen her, da passierte während der russischen »Tagesschau« etwas Unerhörtes: Eine Frau tauchte im Rücken der Sprecherin auf, ein großes Plakat in den Händen: »Nein zum Krieg/Misstraut der Propaganda/Hier werdet ihr belogen.« Dass man einer Sprachregelung, die verbietet, einen Krieg Krieg zu nennen und statt dessen vorschreibt, von einer »militärischen Spezialoperation« zu sprechen, nicht unbedingt folgen muss, sei unbestritten. Aber man stelle sich nur einmal vor, was los wäre, wenn jemand mit derselben Parole im Hintergrund von Susanne Daubner erscheinen würde....