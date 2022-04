Porzellan zerschlagen

Zwischen Madrid und Rabat ist wieder alles im Lot. Am vergangenen Donnerstag besuchte Spaniens sozialdemokratischer Regierungschef Pedro Sánchez den König von Marokko, Mohammed VI.. Das offizielle Video zeigt Sánchez, wie er lächelnd Seiner Majestät lauscht. In einer anlässlich des Treffens veröffentlichten »Gemeinsamen Erklärung« wird eine »neue Etappe in der Partnerschaft zwischen Spanien und Marokko« angekündigt.

Gleich im ersten Punkt wird der Kurswechsel der spanischen Regierung, der hinter den Kulissen ausgehandelt worden war, bestätigt. Demnach stellt der marokkanische »Autonomieplan« und nur dieser die »beste Lösung« für den Konflikt in der Westsahara dar. Was die Konsequenz wäre, verdeutlichte eine am Freitag auf den Seiten des spanischen Außenministeriums erschienene Karte, auf der die Westsahara fast komplett Marokko zugeschlagen wird. Lediglich die unter Kontrolle der Befreiungsfront Polisario stehenden Gebiete erscheinen abgetrennt.

Der »histor...