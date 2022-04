Die Gefahr Le Pen

Es ist eine »Richtungswahl«, titeln quasi alle bürgerlichen Medien über die kommende Stichwahl in Frankreich am 24. April zwischen Amtsinhaber ­Emmanuel Macron und die extrem Rechte Le Pen. Klar: Den aktuellen französischen Präsidenten mit der Kandidatin vom Rassemblement National (RN) gleichzusetzen, wäre nicht völlig richtig. Doch mehr denn je wurde am Sonntag abend deutlich, dass der faschistische RN nicht das Gegenteil der bürgerlichen Ordnung ist, sondern aus ihr hervorgeht und ein wesentlicher Teil des Systems ist. Macron hat in seinen ersten fünf Jahren im Élysée-Palast fast täglich dafür gesorgt, dass es zu einem erneuten Duell zwischen ihm und Le Pen kommt. Nur so kann er sich an der Macht halten: Eine echte Alternative zu seinem Projekt nach dem ersten Wahlgang zugunsten des RN disqualifizieren, um dann in der Stichwahl als alternativlos dazustehen. In Frankreich wird das »Front républicain« genannt, also so etwas wie eine »republikanische Einhe...