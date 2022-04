Dreifacher Gang in die Tiefe

I

Der 25. Oktober 1929 markiert den Beginn der Weltwirtschaftskrise. An diesem Tag, dem berüchtigten »schwarzen Freitag«, kam es in den USA zu einem verheerenden Börsensturz mit weltweiten Folgen. Der in den USA besonders langanhaltende Boom der zwanziger Jahre ging damit abrupt zu Ende. Die Ursachen dafür, dass die Krise so viel tiefgreifender war als andere (und auch länger anhielt), sind vielfältig. Ausgangspunkt sind die besonderen Bedingungen in den USA, wo die Preise landwirtschaftlicher Erzeugnisse aufgrund mangelnder Nachfrage verfielen und die Einkommen der Farmer schrumpften. Im industriellen Bereich führte die Rationalisierung zur Stagnation auf dem Arbeitsmarkt. Während die Produktivität stieg, blieben die Löhne zurück. Statt zu investieren, wurde das überschüssige Kapital spekulativ eingesetzt.

Der Boom an den Börsen, der auf einer Überbewertung der Aktien beruhte, endete jäh, die Spekulationsblasen platzten. Die Kredite, die bislang unter ande...