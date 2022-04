Lächerliches Angebot

In den acht großen französischen Amazon-Zentren werden bis heute die Leute, die dem Konzern seine Dollarmilliarden verdienen, mit 800 bis 1.000 Euro Nettomonatseinkommen nach Hause geschickt. Bei den alljährlichen Tarifverhandlungen boten die Betriebsleitungen den Lohnabhängigen diesmal drei Prozent mehr an. »Lächerlich«, antworteten Sprecher der Belegschaften und der in der »Intersyndicale« vereinigten Gewerkschaften, die bereits am 4. April zum Streik bei Amazon aufgerufen hatten. Unterhalb eines Lohnangebots von »plus fünf Prozent« sei diesmal nichts zu machen, betonten die Strategen der Gewerkschaft CGT in der vergangenen Woche.

Der Zeitpunkt für den Aufstand gegen einen der schlimmsten Ausbeuter im weltweiten kapitalistischen »Wertesystem« ist gut gewählt. Im Wahlkampf um die französische Präsidentschaft war der Verfall der Kaufkraft im Verbund mit rapide steigenden Preisen, vor allem im Energiesektor, eines der zentralen Themen. Alle Kandidaten, alle...