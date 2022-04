Bärlauchgnocchi

»Grünes Blattwerk am Helm und an den Hüften Granaaaaten trägt Selenskij seit heut und hat’s bislang nicht bereut. Ja, sicher noch dieses Jahr, das kann man heute schon aaaahnen, kriegt die westliche Welt das, was der NATO gefällt …« – »Doris, bitte!« Udo mag es nicht, wenn Doris Schlager verfremdet, hier »Apfelsinen im Haar« aus den 1960er Jahren von France Gall. »Außerdem macht man über Krieg keine Witze. Hört mal, was ich geschrieben habe: Block! Block the army, block it, Baby! Block ’n’ roll! Let’s stop the weapon transportation for us all! … Das ist ein Appell«, erklärt er stolz. Doris: »The Wäppn was?« – »Weapon! Waffen!« Doris hat noch nicht mitgekriegt, dass italienische und griechische Flughafen- und Eisenbahnarbeiterinnen letzte Woche Waffentransporte in die Ukraine blockiert hatten, die als »humanitäre Hilfe« getarnt waren. »Ich muss schon sagen: Das sind Helden!« – »Dinnen!« korrigiert ihn Doris. »Jaaadoch. Was gibt es heute, Roswitha?«

