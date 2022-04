Ukrainisches Braun in Berlin

Im politischen Berlin lässt der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk die Dressurpeitsche knallen, und die deutschen Repräsentanten hüpfen. Das ist zunächst unerheblich, sagt aber über die Kräfteverhältnisse hierzulande einiges aus, vor allem über die Sackgasse, in die sich die Berliner Kriegsverlängerer manövriert haben. Wenn in Berlin ukrainisches Braun Mode wird, kommt selbst im liberalen Lager Unbehagen auf.

Im russophoben Furor, in dem deutsche Medien und Politker Arm in Arm mit den Kiewern ins militärische Delirium geraten sind – »Waffen, Waffen, Waffen gegen Russland« zitiert die Süddeutsche Zeitung (SZ) am Freitag Kiews Außenminister bei der NATO –, lassen sich nur wenige kritische Stimmen ausmachen. So wundert sich z. B. der Soziologe Stephan Lessenich in einem SZ-Gastbeitrag am selben Tag über den »neuen deutschen Politikkonsens«, den »der linke Grüne Anton Hofreiter« mit der Forderung »Schneller mehr Waffen liefern«, aber »ohne selber Kriegspart...