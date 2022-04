Ein Unbeugsamer

Eines der vielen realen Wunder, das sich um diese Tageszeitung zuträgt ­– 75 Jahre Existenz trotz DDR-Anschluss und dessen fiesen Begleiterscheinungen von Geldmangel bis Verfassungsschutz ­–, ist die Ladengalerie. Sie wurde 2007 eröffnet und war ein besonders lebendiger und erfolgreicher Kunst- und Politikort in dem an solchen nicht armen Berlin. Wer sie bis zur Zwangspause vor zwei Jahren öfter besucht hat, weiß allerdings: Sie war ein Unikat. Diese Einzigartigkeit hatte einen Haupturheber, um nicht zu sagen: Wundertäter: Michael Mäde-Murray. Er begeht an diesem Sonntag seinen 60. Geburtstag und die Glückwünsche des...