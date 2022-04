Gegründet 1947 Sa. / So., 9. / 10. April 2022, Nr. 84

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Nach oben offene Eskalationsskala Pierre Deason-Tomory Samstag, 2. April Oppositionelle melden Antikriegsdemonstrationen in 17 russischen Städten und mehr als 200 Festnahmen. Überall verteufelt man solche Mitbürger als »Vaterlandsverräter«. In Deutschland waren sie 1914 die einzigen, die im Recht waren. Sonntag, 3. April Erschreckende Bilder aus der ukrainischen Stadt Butscha. Nach dem Rückzug der russischen Armee sind die leblosen Körper offenbar willkürlich abgeknallter Zivilisten gefunden worden. Montag, 4. April Die Bilder haben die Debatte um weitere Sanktionen gegen Russland angeheizt. SPD-Verteidigungsministerin Lambrecht und Grünen-Außenpolitiker Hofreiter fordern einen Importstopp für Gas und Öl, letzterer behauptet, »Deutschland« könne sich das leisten. Wer soll dieser Deutschland sein? Einer, der keinen Job braucht, keinen Strom und keine Heizung? Den Industriekapitänen stehen die Toupets zu Berge, besonders den Rüstungsmultis, die können ohne Gas aus Russland keine Panzer für die Ukraine bauen. Ich fü...

Artikel-Länge: 3218 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen