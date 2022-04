Am 5. April 2012 wurde der 22jährige Burak Bektas auf offener Straße in Berlin-Neukölln von einem Unbekannten erschossen, und zwei seiner Freunde lebensgefährlich verletzt. Anlässlich des zehnten Jahrestags der Ermordung halten Sie an diesem Sonntag eine Kundgebung ab. Welche Botschaft wollen Sie senden?

Der Jahrestag soll unter dem Zeichen der Solidarität mit den Angehörigen und Freunden der Betroffenen stehen. Nach zehn Jahren gibt es noch immer keine Aufklärung, der Täter läuft frei herum. Es ist ein beunruhigendes Gefühl, dass wir jemandem, der mutmaßlich aus rassistischen Gründen getötet hat, jeden Tag auf der Straße begegnen könnten. Insbesondere für die Familie Bektas ist es schmerzlich. Die Zeit heilt die Wunden nicht. Die beiden Freunde von Burak hatten als junge Menschen ein traumatisches Erlebnis. Sie müssen mit der Angst weiterleben, dass der Täter nicht gefasst ist.

Als acht Jahre nach der Tat ein die Ermittlungen leitender Staatsanwalt den and...