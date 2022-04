Spielball Branchenmindestlohn

Die IG BAU hatte dem Schlichterspruch zum Branchenmindestlohn nach eigenen Angaben »mit Bauchschmerzen« zugestimmt. Aber »wir kommen unserer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung nach«, hieß es in einer Pressemitteilung der Gewerkschaft vom 31. März. Von der Gegenseite erwartete sie ebenso verantwortliches Handeln. Bis Freitag hatten Bauindustrie und Bauhandwerk Zeit, sich zu dem am 24. März erlassenen Schiedsspruch zu verhalten. Am Ende haben sie abgelehnt.

Die Begründung der Tarifgemeinschaft aus Hauptverband der Deutschen Bauindustrie und Zentralverband des Deutschen Baugewerbes, dem Vorschlag vom Präsidenten des Bundessozialgerichts, Rainer Schlegel, der bereits in früheren Verhandlungen mit der IG BAU geschlichtet hatte, nicht zuzustimmen, kommt einem ausgestreckten Mittelfinger gleich. Zum einen stelle die vorgeschlagene Erhöhung »eine nicht zu rechtfertigende Verteuerung einfachster Tätigkeiten im Baugewerbe dar«. Zum anderen werden Zukunftssorgen ...