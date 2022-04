Keine zehn Minuten

Wir Fußballfans sind ja so manches gewohnt, wenn es um Verbände bzw. um die FIFA geht. Vor nicht allzu langer Zeit war man bei der FIFA auf die pfiffige Idee gekommen, die Halbzeitpause zu verlängern, damit mehr Zeit für Werbung oder Halbzeitshows bleibt. So schnell der Vorschlag um die Ecke kam, war er auch wieder verschwunden. Zum Glück. Man kann es auch so sehen: Fußball, wie wir ihn kennen, ist so erfolgreich, zieht Millionen in seinen Bann, weil er in den letzten mehr als 100 Jahren kaum verändert wurde, weil die Regeln...