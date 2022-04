Landgasthäuser an der Donau

Von Passau bis zum Jochenstein geht es hier, wo immer der genau sein mag. Und gibt’s auch was zu essen? Ja, freilich! Passauer Tölpel im Bierteig, Georgsberg-Reh mit Topinamburpüree und Hokkaido-Kürbis, Rindsroulade mit Kartoffelrösti und Sommergemüse, Grillteller mit Spitzpaprika und Schwammerl, Donaufischplatte mit Zander und Brachse. Obacht mit den Gräten!

BR, 19.30 Uhr

Re: Jagdfieber in Frankreich

Die Hetzjagd und ihre Gegner

In französischen Wäldern tobt ein harter Streit um die Hetzjagd. Während die Jäger eine angeblich urfranzösische Tradition erhalten wollen, kritisieren die Jagdgegner sie als Tierquälerei und feudales Überbleibsel. Sie wollen die Hetzjagd am liebsten abschaffen und heizen die Debatte vor den Wahlen an. Jeder Jagdtag wird zum Kampf um die Deutungshoheit. Wer die zivilisierte Guillotine erfunden hat, sollte doch ...