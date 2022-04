Er kann Kreise

Ende Januar starb im Alter von 74 Jahren Michael Lee Aday, besser bekannt als Meat Loaf. Sein Album »Bat Out of Hell« (1977) demonstriert sehr schön, wieviel Theatralik, wieviel Musical Rockmusik aushalten kann, ohne sich komplette lächerlich zu machen. Zahlreiche Bands haben sich Pathos und Bombast der Songs von Meat Loaf geschnappt. Mal besser, mal schlechter. Gut hinbekommen hat es der Schwede Tobias Forge mit seinem Projekt Ghost. Eine Art Düsterpapst, der Mann, unterstützt von einer Gruppe namenloser Ghule.

Auf »Impera«, dem fünften Album, herzen Ghost die richtig großen Gesten. Die ersten Platten »Opus Eponymus« (2010) und »Infestissumam« (2013) sind Psych-Rock mit metallischem Einschlag, Forge singt »Come together / Together as one / Come together / For Lucifers Son«. Solche Sachen. Spätestens mit ihrem letzten Album »Prequelle« aus...