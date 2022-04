Renditegarant des Tages: Frank Appel

Am Donnerstag sollte nach jW-Redaktionsschluss der Chef der Deutsche Post DHL Group, Frank Appel, auf der Hauptversammlung der Deutsche Telekom AG in den Aufsichtsrat des 1995 privatisierten, früheren Staatskonzerns gewählt werden. Nächstes Jahr will er an die Spitze des Gremiums aufrücken und bei der Post kürzer treten. Ob er in den kommenden Monaten genügend Zeit habe, beiden Jobs gleichzeitig gerecht zu werden, wurde im Vorfeld von einigen Anteilseignern latent kritisch gefragt. Doch Appel wird zu überzeugen wissen. Schließlich habe er in der Vergangenheit schon...