BAföG bleibt Baustelle

Der versprochene große Wurf beim BAföG bleibt aus – zumindest vorerst. Der am Mittwoch vom Bundeskabinett beschlossene Gesetzentwurf zur 27. Novelle des Bundesausbildungsförderungsgesetzes erntet manches an Lob, aber auch einiges an Kritik. Allen voran die dürftige Erhöhung der Bedarfssätze um fünf Prozent stößt auf Widerspruch. Unisono bemängeln Studierendenverbände, Gewerkschaften und das Deutsche Studentenwerk (DSW): Das reicht nicht aus angesichts der Welle an Preissteigerungen, die das Leben drastisch verteuern. Zuspruch erhält die zuständige Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) für die kräftige Anhebung der Eltern-, Einkommens- und Vermögensfreibeträge. Diese Maßnahmen scheinen durchaus dazu angetan, den Kreis der Leistungsbezieher auszuweiten.

Im Jahr 2020 kamen die staatlichen Hilfen nur mehr bei rund elf Prozent aller Hochschüler in Deutschland an. Stand jetzt dürften es noch weniger sein. Besserung verspricht auch die geplante A...