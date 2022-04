Verdammter Blutschwur

Joanne K. Rowling hat nicht allein Kinderbücher à la »Harry Potter« geschrieben, sondern auch Drehbücher mit erwachsenerem Einschlag wie »Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind« (2016) und »Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen« (2018). Da der zweite Teil weltweit »nur« 653,76 Millionen US-Dollar (etwa 598 Millionen Euro) im Gegensatz zu den 814 Millionen US-Dollar des Erstlings eingespielt hatte, setzte man Rowling für den dritten Teil Steve Kloves, den Autor der Harry-Potter-Leinwandadaptionen (2001–2011), vor die Nase. Vielleicht wirkt »Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse« trotz ein paar guter Ansätze auch deshalb ein bisschen überfrachtet.

Die Handlung spielt in Rio de Janeiro, teilweise in Berlin, wo die Zaubererwelt in die Naziära versetzt wird. Nach seinem effektvollen Auftritt auf dem Pariser Friedhof Père Lachaise, bei dem er die magische Gemeinschaft aufgerufen hat, eine Herrschaft arischer Zauberer über die mit...