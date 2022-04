Offensiv mitbestimmt

Sie wollen viel: eine Grundsatzreform des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG). Das Gesetz regelt die Mitbestimmung durch Betriebsräte in Unternehmen, es war 1952 in Kraft getreten und 1972 überarbeitet worden. Eine Expertengruppe aus DGB-Einzelgewerkschaften, Hans-Böckler-Stiftung (HBS) und Juraprofessoren präsentierte am Mittwoch »ein detailliertes Reformkonzept in Form eines Gesetzesvorschlags«, steht in der gleichentags verbreiteten Mitteilung.

Der Anlass: In einer Epoche von Digitalisierung, Internationalisierung und sozial-ökologischer Transformation solle »die betriebliche Mitbestimmung besser gegen Übergriffe von Arbeitgebern gesichert werden«. Demnach brauche es einen »Modernisierungsschub«, betonte Reiner Hoffmann bei der Konzeptvorstellung. Der Vorsitzende des DGB verwies ferner darauf, dass das BetrVG hinter zahlreiche gesellschaftspolitische Entwicklungen zurückgefallen sei. Gefordert sei eine Art Trendumkehr. Oder anders ausgedrückt – Johanna...