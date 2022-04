Steilvorlagengeber des Tages: Josef Käser

Er macht es echt virtuos: Steilvorlagen liefern. Josef Käser, der sich US-durchamerikanisiert nur »Joe Kaeser« rufen lässt, welterklärt gefühlt im Quartalstakt die Geolage. Im Handelsblatt (Mittwoch) mal wieder. Kritik an charakterlosen »Industriekapitänen« mag der Siemens-Exboss gar nicht. Unternehmertypen seien keine »ruchlosen, steuervermeidenden Kreaturen, deren Gier grenzenlos ist«. Ach, nee, was dann? »Garanten des sozialen Friedens und der gesellschaftlichen Integration.« Das steht da wirklich so gedruckt. Vor allem: Chefs von eigentümergeführten Firmen sind de...