Zumindest etwas Teilhabe

In der Schweiz mit ihren 8,6 Millionen Einwohnern leben geschätzt 80.000 Menschen ohne gültigen Aufenthaltsstatus. Sie werden als Sans-Papiers, also Menschen ohne Papiere, bezeichnet und leben faktisch in der Illegalität. In der Konsequenz müssen sie ständig damit rechnen, abgeschoben zu werden. Da sie weder Sozialleistungen noch andere staatliche Hilfen in Anspruch nehmen können, arbeiten sie oftmals »schwarz« als Putzkraft, in der Gastronomie oder auf dem Bau. Ihr Durchschnittsgehalt liegt dabei bei 1.600 Franken (1.550 Euro), was weit unter dem Mindestlohn von 19 Franken pro Stunde (18,42 Euro) liegt. Laut Schätzungen sind 9.000 der rund 80.000 Sans-Papiers Kinder, die weder in die Kita noch in die Schule gehen können.

Durch diesen Status können sie auch nicht am gesellschaftlichen Leben teilhaben und haben oftmals keinen Zugang zu Ärzten und Behörden. Daher plant die Stadt Zürich als erste Stadt Europas einen »Stadtausweis«, der unabhängig von der Herk...