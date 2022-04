Wissings Blechschaden

Um die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas zu überwinden, ist der Bundesregierung nahezu jedes Mittel recht und billig, beziehungsweise teuer. Ein allgemeines Tempolimit auf Deutschlands Straßen gehört bisher nicht dazu. Dabei ließen sich so laut Umweltbundesamt (UBA) auf einen Schlag 3,8 Prozent des Kraftstoffverbrauchs im Verkehrsbereich einsparen. Was also spricht dagegen, nicht nur mit Blick auf die Energiepreisexplosion infolge des Ukraine-Kriegs, sondern auch angesichts der drohenden Klimakatastrophe? Ganz einfach: Zur Umsetzung bräuchte es unzählige Verkehrsschilder, weiß Bundesverkehrsminister Volker Wissing. »So viele Schilder haben wir gar nicht auf Lager«, sagte der FDP-Politiker im Interview mit der Hamburger Morgenpost vom Dienstag.

Das Argument beweist immerhin mehr Einfallsreichtum als das seines Amtsvorgängers Andreas Scheuer (CSU). Der hatte Forderungen nach einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf 130 Kilometer pro Stunde auf Autobahnen ...