Politik der offenen Brieftasche

Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine können die EU und die deutsche Regierung bei der Hilfe für notleidende Länder schnell und großzügig sein – sofern die Länder auf der »richtigen Seite« stehen. Bei einer internationalen Geberkonferenz in Berlin, an der neben den EU-Mitglieder auch die G7-Staaten USA, Kanada, Japan und Großbritannien teilnahmen, sind dem ukrainischen Nachbarstaat Moldau (Moldawien) finanzielle Hilfen in Höhe von rund 660 Millionen Euro zugesagt worden. Gut 108 Millionen Euro fließen als unmittelbare Zuschüsse und 530 Millionen Euro über Kreditlinien. Für Deutschland sagte Kanzler Olaf Scholz (SPD) einen ungebundenen Finanzkredit in Höhe von 50 Millionen Euro zu. An der Konferenz, die Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) mit ihren Amtskollegen aus Frankreich und Rumänien organisiert hatte, beteiligten sich 36 Staaten und neun internationale Organisationen.

Bereits im Vorfeld der Konferenz hatten bürgerliche M...