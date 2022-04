Zum Inhalt dieser Ausgabe | Braunes Büro unerwünscht NRW: Stadt Hilchenbach will Partei »III. Weg« Räumlichkeiten verwehren Henning von Stoltzenberg Derzeit wird die idyllische 15.000-Einwohner-Gemeinde Hilchenbach im nordrhein-westfälischen Kreis Siegen-Wittgenstein von der neonazistischen Kleinpartei »Der III. Weg« heimgesucht, die im Stadtkern eine Immobilie erworben hat. Erst vor kurzem war die braune Truppe aus ihrem »Bürgerbüro« im rund 25 Kilometer entfernten Siegen geflogen, weil der Mietvertrag nicht verlängert wurde und die Räumlichkeiten künftig vom Verein »Inklusive Begegnungen« genutzt werden. Dem vorausgegangen waren zahlreiche Proteste verschiedener antifaschistischer Gruppen und Bürgerbündnisse sowie Bemühungen der Stadt Siegen, die Neonazis wieder loszuwerden. Auch die Stadtspitze in Hilchenbach ist alles andere als begeistert vom Versuch der Rechten, nun im Hinterland einen Stützpunkt für ihre Aktivitäten in der Region zu errichten. Daher weigert sie sich, den Kaufvertrag eines Parteifunktionärs des »III. Weges« anzuerkennen und pocht laut verschiedenen Berichten auf ihr Vorkaufsrech...

Artikel-Länge: 3173 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen