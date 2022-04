Alles, was rechts ist

Der Ukraine-Krieg beschert Emmanuel Macron im Präsidentschaftswahlkampf zwei entscheidende Vorteile: Erstens setzt er ihn von seinen Herausforderern Marine Le Pen und Éric Zemmour ab, die beide Sympathie für Wladimir Putin geäußert hatten. Zweitens erlaubt der Krieg Macron – unter Berufung auf eine nationale Notlage – ein stramm rechtes Programm. Einige Wochen lang schien der Sieg deshalb so sicher, dass er gar nicht mehr um ihn kämpfte. Er werde »bis zur letzten Viertelstunde« Präsident sein, erklärte er, als ob er für solche Kinkerlitzchen wie repräsentative Demokratie vorläufig keine Zeit mehr hätte.

Wichtiger als sein Verhältnis zu Putin ist aber die dank dessen »Spezialoperation« mögliche nationale Rochade. Macrons Programm empfiehlt eine Verschärfung der Ausbeutung – die Franzosen sollen »mehr arbeiten«, um die »Unabhängigkeit« Frankreichs zu sichern. Das gehört zu dem »Dienst an der Nation«, den er nicht nur in Kriegszeiten abverlangen will. Das Ren...