Schröder, Kahlau

Als im Weihnachtsprogramm des DFF vor 60 Jahren »Oh, diese Jugend!« gestöhnt werden durfte, war das von Karin Schröder und Ingolf Gorges gespielte Liebespaar der Stein des Anstoßes gewesen. Anderthalb Jahre später verliebte sich Karin Schröder in die »Geliebte weiße Maus«, die Rolf Herricht auf einer Dresdner Straßenkreuzung darstellte. Damals verglich man die junge Schauspielerin gern mit Lilo Pulver: jugendlich frisch mit einem Schuss Burschikosität. Dieses Rollenfach ließ sie dann aber hinter sich, um sich in TV-Reihen wie »Polizeiruf 110« (1972–86) und »Märkische Chronik« (1983/89) als Charakterdarstellerin zu beweisen. Für ihre Rolle in Kurt Maetzigs Kriegsheimkehrerdrama »Mann gegen Mann« erhielt Schröder 1976 beim Filmfestival in Karlovy Vary den Preis als beste Schauspielerin (den sie sich mit Hi...