Die Uhr läuft ab

Die Zeit wird knapp. Das ist das Fazit der Arbeitsgruppe drei des Weltklimarates (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change). Dieser hat am Montag nachmittag einen Bericht vorgelegt, der sich ausführlich mit der Frage beschäftigt, wie der menschengemachte Klimawandel noch begrenzt werden kann. 278 Autoren aus 65 Ländern in Nord und Süd haben gut vier Jahre im Auftrag der 195 Mitgliedsländer des IPCC an dem Report gearbeitet.

Zuletzt hatte es offensichtlich erheblichen Zoff gegeben. Nicht unter den Wissenschaftlern, sondern mit einem Teil der Regierungen. Eigentlich hätte der Bericht schon am Freitag abend verabschiedet werden sollen, aber die für zwei Wochen angesetzte Konferenz musste bis in den Sonntag hinein verlängert werden. Die Wissenschaft­lerinnen und Wissenschaftler sind zwar für den Inhalt des Papiers verantwortlich, aber die Regierungen und auch die internationale wissenschaftliche Gemeinde können in verschiedenen Runden Kommentare zu Beri...