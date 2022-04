Hui Buh des Tages: WM-Maskottchen

Sie sind eine Plage: Maskottchen. Bei weltmeisterlichen Kickerturnieren eh. Kohorten von Kreativen belästigen Fachpublikum mit ihren »Glücksbringern« aus ihren Bastelecken. Nicht anders wird es im November in der katarischen Ödnis sein. Der Überverband FIFA und die despotischen Klerikalen präsentierten jüngst eine Phantasiefigur in ortsüblicher Tracht in der Hauptstadt Doha, Spiegel online berichtete am Montag abend.

Einen Namen hat das Etwas, was gerüchteweise mit Schreckgespenst Hui Buh leiblich verwandt sein muss, auch: »La’eeb«. Ist Arabisch – und heißt...