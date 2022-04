Nicht alles neu in Sri Lanka

Die regierungskritischen Proteste in Sri Lanka reißen nicht ab, die politische Krise im Inselstaat – parallel zur wirtschaftlichen Notlage – spitzt sich weiter zu. Am Montag versuchte die politische Führung, mit dem Rücktritt des gesamten Kabinetts zumindest ein wenig Druck aus dem Kessel zu nehmen. Ausgenommen war lediglich Premierminister Mahinda Rajapaksa, selbst Expräsident und älterer Bruder des heutigen Staatschefs Gotabaya Rajapaksa, der zuletzt immer stärker direkt unter Druck geraten war. Am Freitag abend hatte er den Notstand verhängt. Die über das Wochenende geltende Ausgangssperre wurde aber vielerorts gebrochen. Nich...