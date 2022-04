Zwischen Russland und China

Wie nahezu alle Staaten der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) mit Mitglieds- und Beobachterstatus hat sich die Mongolei bei der Abstimmung in der UNO gegen den Angriff Russlands auf die Ukraine der Stimme enthalten. Dies hat in der Mongolei zu Demonstrationen geführt, die von anfänglich wenigen Dutzend in der Zwischenzeit auf einige hundert Teilnehmer angewachsen sind. Dabei wird – als Beleg für die schon lange intensiven Beziehungen der Mongolei zur Ukraine – darauf verwiesen, dass der Vater des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij als sowjetischer Bergauingenieur am Aufbau der bis heute wichtigsten Bergbau- und Industriestandorte Erdenet und Darchan beteiligt gewesen ist.

Seit der »Wende« 1990 wurde die Mongolei insbesondere im Bergbau ein Eldorado für ausländische Investoren. Mit den weltweit günstigsten Bedingungen für Investoren begann die Ausplünderung des Landes. Wie in allen sogenannten postsozialistischen Gesellschaften ents...