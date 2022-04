Klingelstreich bei Vonovia

Sie suchten den Direktkontakt: Vertreter des bundesweiten »VoNO!via-MieterInnenbündnisses« klingelten am Montag mittag an der Zentrale des Immobilienriesen Vonovia in Bochum. »Wir wollten Originalverträge der Nebenkostenabrechnungen des Konzerns einsehen«, sagte Knut Unger am Montag im jW-Gespräch. Bloß, der Initiator vom MieterInnenverein Witten musste draußen bleiben: Hausverbot. Seine Mitstreiter kamen nur zwei Schrittlängen weiter. Bis ins Foyer. »Drei Personen aus der Rechtsabteilung von Vonovia beanstandeten unsere Vollmachten der von uns vertretenen Mieter«, sagte André Juffern, Geschäftsführer vom Deutschen Mieterbund NRW, gleichentags dieser Zeitung. Die kleine Delegation zog unverrichteter Dinge wieder ab.

Der Konflikt schwelt bereits seit Jahren. Nach geltendem Recht können Mieter vom Vermieter die Einsichtnahme in Rechnungen, Verträge und Zahlungsbelege verlangen, die der Betriebskostenabrechnung zugrunde liegen. Rechenschaftspflicht heißt das....