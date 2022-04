Verspäteter »Einzeltäter«

Samuel Kofi Yeboah war 27 Jahre alt, als er Opfer eines Brandanschlages auf die Asylsuchendenunterkunft in Saarlouis-Fraulautern wurde. Noch am selben Tag, dem 19. September 1991, starb der Mann mit ghanaischer Staatsbürgerschaft infolge schwerster Verbrennungen und einer Rauchvergiftung. Gut 30 Jahre später hat die saarländische Polizei am Montag einen vergangene Woche ausgestellten Haftbefehl gegen den Beschuldigten Peter S. vollstreckt. Der heute 50jährige deutsche Neonazi wurde in Saarlouis festgenommen, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte. Bereits Ende Januar waren seine Wohnung und sein Arbeitsplatz durchsucht worden.

Gegen S. bestehe »der dringende Tatverdacht des Mordes, des versuchten Mordes zum Nachteil von 20 Menschen sowie der Brandstiftung mit Todesfolge«. Am Abend vor dem Brandanschlag soll er eine örtliche Gaststätte aufgesucht und sich mit »rechtsextremistischen Gesinnungsgenossen« über die rassistisch motivierten Anschläge vo...