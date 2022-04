Die Differenz zwischen Armut und Elend

Der mongolische Ringkampfstudent verabschiedet sich von uns per Hand. Zwischen seiner und meiner verschwindet der Stift, den ich nicht früh genug wegstecken konnte. Den Frauen der Gruppe schnalzt er ein letztes Mal hinterher. Wir fahren auf die Isla de la Juventud.

Wir kommen auf der Fahrt zum Schiff an einstigen Zuckerrohrfeldern vorbei. Marabú-Sträucher wuchern da. Eine Plage, aus der man schöne schwere Stühle machen kann, aber dann muss man an den Dornen vorbei und das schmale Gehölz verarbeiten. Auch da, wo noch Zuckerrohr angebaut wird, sehen die Ernten schlecht aus, das Klima will nicht mitmachen. Kuba ist nicht mehr aus Zucker.

Die meisten, an denen wir vorbeikommen, machen Pause. »Trabajo sí – salsa no« ist eine viel zu rhythmische Parole gegen die Leistungsablehnung. Was willst du auch machen, wenn du arm an Arbeit bist und dir gleichzeitig gezeigt wird, dass zu leben lohnt? Die Leistung Kubas ist, dass es Kuba gibt.

Das Örtchen am Hafen hat einstöc...